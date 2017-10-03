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Суд продлил сроки ареста фигурантам дела о даче взятки бывшему вице-губернатору Петербурга

Происшествия
3 октября, 19:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, октября. /ТАСС

Кирилл и Василий Сливкины останутся под домашним арестом до 4 января 2018 года, Николай Хрипунов остается под стражей на тот же срок

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга продлил до 4 января 2018 года сроки содержания под стражей и домашнего ареста троим обвиняемым в даче взятки в 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну при заключения контракта на работы на футбольном стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кирилла Сливкина и Николая Хрипунова сроком до 4 января 2018 года. Суд продлил на тот же срок заключение под стражей Василию Сливкину", - говорится в сообщении.

В мае 2017 года в отношении Оганесяна Следственный комитет (СК) возбудил второе уголовное дело, связанное со злоупотреблениями при строительстве стадиона. Фигурантами нового дела по статье 291 УК РФ "Получение взятки" стали гендиректор компании-подрядчика "СтройЭлектроМонтаж-5" (СЭМ-5) Василий Сливкин, его заместитель Кирилл Сливкин и главный экономист компании Хрипунов. Последних следствие считает посредниками при передаче денег.

По версии следствия, Оганесян получил взятку в 20 млн рублей за заключение с компанией договора подряда, когда он был вице-губернатором Санкт-Петербурга и курировал выполнение контрактов на работы по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

Сливкин в мае 2016 года был задержан в Москве по делу о мошенничестве, также касающемуся стадиона "Санкт-Петербург". По версии СК, глава компании СЭМ-5 похитил 74 млн рублей при исполнении контракта на поставку подсветки для стадиона и 289 млн рублей при поставках электрооборудования.

Дело Оганесяна

Оганесян также находится под стражей, срок его ареста продлен до ноября. Экс-чиновника задержали 16 ноября 2016 года в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Мошенничество". Расследование установило факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для стадиона.

В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В марте 2017 года СК официально подтвердил, что Попову предъявлены обвинения по тому же делу о хищениях при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". До этого ведомство не упоминало его среди фигурантов. Обвинение Попову, которого следствие считает одним из организаторов, было предъявлено еще осенью 2016 года, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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