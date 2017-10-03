Суд в Испании одобрил выдачу США россиянина Левашова

МАДРИД, 3 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Суд в Испании согласился выдать США задержанного россиянина Петра Левашова. Об этом говорится пресс-релизе Национальной судебной коллегии пиренейского королевства, поступившем в распоряжение ТАСС.

В документе отмечается, что суд "согласился выдать Соединенным Штатам гражданина РФ Петра Левашова".

Он был задержан в Барселоне в апреле текущего года по запросу Вашингтона. Как заявляли в национальной полиции Испании, россиянин ответственен за создание "глобальной киберинфраструктуры, с помощью которой он неоднократно совершал незаконные действия". Операция по его задержанию прошла при сотрудничестве с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).

Министерство юстиции США ранее объявило о ликвидации сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров, которые таким образом занимались вредоносной деятельностью, в том числе сбором данных и распространением спама. В причастности к сети обвиняется Левашов.

Используемый хакерами вирус применялся против компьютеров с операционной системой Microsoft Windows. Злоумышленники получали возможность собирать любые сведения об их владельцах и других лицах, перехватывая потоки данных.

Ранее экстрадиции Левашова запросила также Россия. Защита гражданина РФ просила, чтобы его дело рассматривал суд пиренейского королевства. Юристы объясняли, что, если министерство юстиции королевства примет запрос от России, процесс с США будет приостановлен, и тогда Испания решит, какой процесс будет продолжаться.

Защита россиянина также обращала внимание на "политические мотивы" в деле Левашова, экстрадиции которого добиваются сразу два государства.