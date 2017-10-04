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СК проверит действия следователей, расследовавших дело о ДТП в ХМАО, где погибли 10 детей

Происшествия
4 октября, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Поводом для проверок послужили жалобы родителей погибших детей, озвученные ими при личной встрече с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным

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На месте ДТП на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. 4 декабря 2016

На месте ДТП на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. 4 декабря 2016

© ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить действия следователей, расследовавших уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, где в декабре 2016 года погибли 10 детей. Как сообщила в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко, поводом для проверок стали жалобы родителей погибших детей в ходе личной встречи в Бастрыкиным.

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"Соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата по поручению Александра Бастрыкина уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело. В частности, будет проверено, насколько полно и всесторонне ими исследовались все обстоятельства произошедшего, в том числе и роль должностных лиц", - сообщила Петренко.

Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на 926-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Водитель тягача с груженым полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду по акробатике - воспитанников и тренеров школы спортивного резерва "Сибиряк". В результате автобус со школьниками также выехал на встречную полосу и столкнулся другим грузовиком. Погибли 12 человек, включая 10 подростков, еще 13 человек получили тяжкие травмы.

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