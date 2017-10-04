Полицейские изъяли более 10 кг синтетических наркотиков у трех жителей Татарстана

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КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Татарстана изъяли более 10 кг синтетических наркотиков у трех жителей региона в ходе обысков. Возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе МВД региона.
Сообщается, что в августе 2017 года на одном из контрольно-пропускных пунктов в Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили автомобиль "ВАЗ-2107". Поведение водителя показалось полицейским странным, и они решили осмотреть салон автомобиля, где обнаружили тайник с наркотиками.
В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что задержанный занимается сбытом наркотических средств на территории Татарстана. Полицейским удалось выйти на двух его подельников и задержать их.
"В ходе досмотров и обысков по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли... из незаконного оборота 10 килограммов 735 граммов синтетических наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.
Задержанные арестованы, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов их преступной деятельности, говорится в сообщении.