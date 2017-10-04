СМИ: в Таиланде турист из РФ попал в больницу после нападения морского ската

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Турист из России получил серьезное ранение ноги и был доставлен в больницу после неудачного купания у таиландского острова Райнг Яй в Андаманском море. Об этом в среду сообщила газета Phuket News.

Как пишет издание, медики, осмотревшие 26-летнего туриста, предположили, что мужчина был ранен во время купания морским скатом, ведущим донный образ жизни. Глубина раны составила порядка трех сантиметров.

Помощь россиянину была оказана туристической полицией Таиланда, пишет Phuket News.