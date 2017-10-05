На арсенале под Винницей зафиксированы новые взрывы боеприпасов

Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке, 27 сентября 2017 г. © EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на территории военных складов в Калиновке Винницкой области. Об этом в четверг сообщает ГСЧС.

"Открытых очагов горения нет, наблюдалась единичная детонация боеприпасов. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено восемь пожарных танков, четыре инженерных машины разграждения МО Украины", - говорится в сводке ГСЧС.

Отмечается, что пиротехниками производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,255 тыс. га территории. Уже обнаружено и изъято 1 тыс. 102 взрывоопасных предмета.

"Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 369 обращений от населения по выявлению взрывоопасных предметов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники. Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от Калиновки", - сказано в сообщении.

Накануне эксперты выяснили место первых взрывов в Калиновке. Они произошли внутри хранилища мин для самоходных минометов "Тюльпан" и в закрытом бункере с ракетами для "Ураганов".