Источник: в Махачкале саперы обезвредили две бомбы, обнаруженные в недостроенном здании

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Саперы разминировали два самодельных взрывных устройства в четверг на окраине Махачкалы, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Саперы с помощью накладного заряда разминировали два самодельных взрывных устройства, каждое мощностью в 100 грамм в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в недостроенном здании по улице Петра Первого в Редукторном поселке Махачкалы", - сообщил собеседник агентства.

Место работы саперов на время разминирования было оцеплено.

По словам источника, одно взрывное устройство было изготовлено на основе трубы, другое - на основе пластиковой бутылки, оба они были начинены поражающими элементами.

"Взрывные устройства были найдены сотрудниками силовых структур в ходе отработки оперативной информации", - сообщил источник, отметив, что после завершения работы саперов оцепление с улицы было снято.