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Источник: в Махачкале саперы обезвредили две бомбы, обнаруженные в недостроенном здании

Происшествия
5 октября, 11:39 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, октября. /ТАСС

Мощность каждого из взрывных устройств составляет 100 грамм в тротиловом эквиваленте

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МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Саперы разминировали два самодельных взрывных устройства в четверг на окраине Махачкалы, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Саперы с помощью накладного заряда разминировали два самодельных взрывных устройства, каждое мощностью в 100 грамм в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в недостроенном здании по улице Петра Первого в Редукторном поселке Махачкалы", - сообщил собеседник агентства.

Место работы саперов на время разминирования было оцеплено.

По словам источника, одно взрывное устройство было изготовлено на основе трубы, другое - на основе пластиковой бутылки, оба они были начинены поражающими элементами.

"Взрывные устройства были найдены сотрудниками силовых структур в ходе отработки оперативной информации", - сообщил источник, отметив, что после завершения работы саперов оцепление с улицы было снято.

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