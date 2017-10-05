Врачи диагностировали отравление у 12 посетителей фестиваля в Севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Двенадцать человек, которые в минувшие выходные ели устрицы на фестивале сбора урожая "Winfest" в Севастополе, обратились в медицинские учреждения за помощью от отравления. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"Мы проводим эпидрасследование, общий фактор - устрицы указывают в анамнезе 12 человек, которые обращались за медицинской помощью в севастопольские лечебные учреждения. Причина заболевания будет установлена после окончания проведения эпидрасследования, сейчас проводятся лабораторные исследования", - сказала Пеньковская.
Она добавила, что в случае выявления отравления именно на фестивале, Роспотребнадзором будут приняты "административные меры, а если необходимо, материалы будут переданы в следственные органы".
По данным Департамента здравоохранения Севастополя, на данный момент на стационарном лечении в инфекционной больнице после посещения фестиваля находится три человека, их состояние удовлетворительное. Остальные обращавшиеся за помощью либо в стационарном лечении не нуждаются, либо написали заявления об отказе от лечения в больнице.