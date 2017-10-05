На НПЗ в Нижегородской области произошел взрыв

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. На нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области произошел взрыв в резервуаре.

Об этом сообщили в четверг в администрации Кстовского муниципального района.

"Сегодня на НПЗ ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" при подготовке к плановым ремонтным работам резервуара объемом 10 тыс. кубических метров произошел взрыв", - сообщили в администрации.

После взрыва начался пожар. В настоящее время его тушением занимаются, по данным регионального управления МЧС, 67 спасателей и 23 единицы специальной техники. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, остается неизвестной судьба пяти человек. На месте пожара работает лаборатория, которая измеряет уровень предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:35 мск.

"На месте ЧП, где сейчас работают все экстренные службы, находятся глава администрации Кстовского муниципального района, его первый заместитель, глава администрации муниципального округа Кстово", - сказала по телефону начальник отдела по взаимодействию со СМИ Наталья Спиридонова. По ее словам, сейчас все сотрудники администрации и экстренных служб стянуты к месту инцидента.

"Мы получаем фотографии и видео с места ЧП, везде видно, что горит открытым огнем, над локализацией и тушением пожара работают МЧС, пожарные. Те, кто были на месте в момент ЧП, пока пребывают в шоке", - сказала она корреспонденту ТАСС по телефону.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожару присвоен четвертый номер сложности, к тушению привлечен пожарный поезд. В готовность приведены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также вертолеты Ми-8 МЧС России во Владимире и в Казани​.