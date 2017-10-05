CNN: неизвестные открыли огонь в Стамбуле

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь в четверг в одном из районов Стамбула, пострадали не менее трех человек. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его данным, вооруженные люди открыли огонь по автомобилю в районе Газиосманпаша. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Другие подробности ЧП не уточняются.