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Суд отказал в иске активиста к Навальному за организацию несанкционированной акции

Происшествия
5 октября, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Игорь Брумель намерен подать жалобу в Мосгорсуд

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в четверг отклонил иск муниципального депутата Замоскворечья Игоря Брумеля, требовавшего с блогера Алексея Навального 1,9 млн рублей за организацию несанкционированной акции 12 июня во время празднования Дня России в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В удовлетворении иска Брумеля судом отказано", - сказала собеседница агентства.

Представитель истца в свою очередь заявила о намерении подавать жалобу в Мосгорсуд. "Как только ознакомимся с мотивировочной частью решения, сразу обжалуем в Мосгорсуд", - отметила представитель истца Ольга Власова.

Поводом для иска стали события 12 июня на Тверской площади в Москве. Несанкционированный митинг перерос тогда в массовые беспорядки и завершился задержаниями сторонников Навального.

По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади он находился в стрессовом состоянии. Как отмечается в иске, из-за этого он "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".

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