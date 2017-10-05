Суд отказал в иске активиста к Навальному за организацию несанкционированной акции

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в четверг отклонил иск муниципального депутата Замоскворечья Игоря Брумеля, требовавшего с блогера Алексея Навального 1,9 млн рублей за организацию несанкционированной акции 12 июня во время празднования Дня России в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"В удовлетворении иска Брумеля судом отказано", - сказала собеседница агентства.
Представитель истца в свою очередь заявила о намерении подавать жалобу в Мосгорсуд. "Как только ознакомимся с мотивировочной частью решения, сразу обжалуем в Мосгорсуд", - отметила представитель истца Ольга Власова.
Поводом для иска стали события 12 июня на Тверской площади в Москве. Несанкционированный митинг перерос тогда в массовые беспорядки и завершился задержаниями сторонников Навального.
По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади он находился в стрессовом состоянии. Как отмечается в иске, из-за этого он "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".