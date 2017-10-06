Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека погибли в ДТП под Владимиром

Происшествия
6 октября, 5:13 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 6, октября. /ТАСС

По данным МЧС, в числе жертв есть малолетний ребенок

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, в результате столкновения отечественной легковой машины и грузовика в Александровском районе Владимирской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС, после столкновения произошло возгорание автомобилей.

"ДТП сегодня, около 00:00 мск часов на участке автодороги М-8 "Холмогоры" около деревни Тириброво в Александровском районе. По предварительной информации, легковой автомобиль "ВАЗ-2115" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тонар". В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что после ликвидации возгорания, в салоне отечественной машины, выгоревшей полностью, обнаружены тела троих взрослых и одного ребенка, предположительно 5-6 лет.

"Водитель грузовика остался жив, грузовое авто выгорело частично. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
2
Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области
3
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
4
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании
7
Биография врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама