Четыре человека погибли в ДТП под Владимиром

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ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, в результате столкновения отечественной легковой машины и грузовика в Александровском районе Владимирской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС, после столкновения произошло возгорание автомобилей.
"ДТП сегодня, около 00:00 мск часов на участке автодороги М-8 "Холмогоры" около деревни Тириброво в Александровском районе. По предварительной информации, легковой автомобиль "ВАЗ-2115" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тонар". В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что после ликвидации возгорания, в салоне отечественной машины, выгоревшей полностью, обнаружены тела троих взрослых и одного ребенка, предположительно 5-6 лет.
"Водитель грузовика остался жив, грузовое авто выгорело частично. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.