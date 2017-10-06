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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в ДТП во Владимирской области

Происшествия
6 октября, 9:26 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В результате столкновения автобуса и поезда погибли 19 человек

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На месте столкновения пассажирского автобуса и поезда

На месте столкновения пассажирского автобуса и поезда

© Анна Устинова/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК РФ возбудило уголовное дело по факту столкновения автобуса с поездом во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель ММСУТ Елена Марковская.

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"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта")", - сказала она.

Автобус, в котором находились более 50 пассажиров, по предварительной информации, заглох на регулируемом железнодорожном переезде, в него врезался поезд, протащив несколько метров.

В результате ДТП погибли 19 человек. Еще пять, включая двух детей, госпитализированы в Петушинскую центральную районную больницу.

"В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.

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