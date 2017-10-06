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Источник: пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

Происшествия
6 октября, 15:57 UTC+3

Авария произошла в Коломне

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Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в Коломне произошло ДТП с автобусом, который следовал из Озер в Москву. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.

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