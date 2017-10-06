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Глава Московской области взял на контроль ситуацию с ДТП, в котором погибли шесть человек

Происшествия
6 октября, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В результате аварии еще 24 человека ранены

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© Пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с ДТП с рейсовым автобусом в Коломенском районе, в котором погибли шесть человек, еще 24 были госпитализированы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев в курсе ДТП с рейсовым автобусом в городском округе Коломна и держит ситуацию на контроле", - заявили в пресс-службе.

Рейсовый автобус Озеры - Москва (маршрут № 331) перевернулся в пятницу вечером на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

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ДТП с автобусом под Коломной
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