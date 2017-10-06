Глава Московской области взял на контроль ситуацию с ДТП, в котором погибли шесть человек

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с ДТП с рейсовым автобусом в Коломенском районе, в котором погибли шесть человек, еще 24 были госпитализированы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев в курсе ДТП с рейсовым автобусом в городском округе Коломна и держит ситуацию на контроле", - заявили в пресс-службе.
Рейсовый автобус Озеры - Москва (маршрут № 331) перевернулся в пятницу вечером на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.