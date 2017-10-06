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NBC: число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 36

Происшествия
6 октября, 17:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, октября. /ТАСС

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сумму до $95 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Число жертв урагана "Мария" выросло в Пуэрто-Рико до 36 человек. Об этом сообщил в пятницу американская телекомпания NBC со ссылкой на губернатора этого ассоциированного с США островного государства Рикардо Роселло.

Ранее сообщалось, что жертвами "Марии", обрушившейся на Пуэрто-Рико две недели назад, стали 34 человека. Вызванные этим атмосферным явлением бури и дожди привели к масштабным наводнениям.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен. В некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, в стране возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

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