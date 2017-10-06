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Самолет из Узбекистана прибыл на аэродром Раменское за выжившими в ДТП под Владимиром

Происшествия
6 октября, 20:18 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 6, октября. /ТАСС

Авария с автобусом и поездом во Владимирской области произошла в пятницу утром. Пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана

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ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Самолет из Узбекистана прилетел на аэродром Раменское (Московская область) за выжившими пассажирами автобуса, столкнувшегося в пятницу с пассажирским поездом в районе станции Покров Владимирской области. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.

В пятницу утром поезд Петербург - Нижний Новгород врезался в автобус, в котором находились 58 пассажиров, по последним данным, погибли 17 человек. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, водители - гражданами Казахстана. Для пострадавших в Покрове создан пункт временного размещения.

"Самолет из Узбекистана сел в Раменском, нам нем часть сотрудников МЧС и минздрава Республики Узбекистан. Я думаю, сейчас они решать [ехать в Покров или оставаться в Москве]", - сказал Колков.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана высылают в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров самолета на родину. Власти Владимирской области сообщили, что они организуют доставку людей до аэропорта, а также обеспечат их одеждой и питанием.

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