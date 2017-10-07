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СМИ: семь человек стали жертвами крушения военного вертолета в Мексике

Происшествия
7 октября, 4:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

По данным радиостанции Noticias MVS, всего на борту находилось восемь человек

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в пятницу в результате крушения вертолета Bell 412, принадлежащего министерству национальной обороны Мексики в штате Дуранго. Как сообщила радиостанция Noticias MVS в своем Twitter со ссылкой на военных. Всего на борту находилось восемь человек.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи пострадавших.

Воздушное судно рухнуло на территории военного полигона. На опубликованных в интернете снимках видно, что вертолет полностью сгорел. Официального подтверждения этой информации от минобороны пока нет.

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