Источник: сообщения об угрозах взрывов в Москве не подтвердились

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось. Как сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах, полиция проверила все объекты в Москве, откуда было эвакуировано более пяти тысяч человек.
"Кинологи обследовали более 10 объектов в Москве, откуда в общем было эвакуировано более пяти тысяч человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди зданий, куда поступило сообщение об угрозе взрыва - гостиницы, торговые центры, ночной клуб и бар.
В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Было "заминировало" более 150 объектов и свыше 120 тысяч человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва также не подтвердилось.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.
Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
Как сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.