Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: сообщения об угрозах взрывов в Москве не подтвердились

Происшествия
7 октября, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось. Как сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах, полиция проверила все объекты в Москве, откуда было эвакуировано более пяти тысяч человек.

"Кинологи обследовали более 10 объектов в Москве, откуда в общем было эвакуировано более пяти тысяч человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди зданий, куда поступило сообщение об угрозе взрыва - гостиницы, торговые центры, ночной клуб и бар.

В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Было "заминировало" более 150 объектов и свыше 120 тысяч человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва также не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.

Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

Как сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
Сафонов: причиной смерти спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромб
4
Трамп заявил, что в вопросе реагирования на угрозу КНДР "сработает лишь одно"
5
Рэпер Нелли арестован по обвинению в изнасиловании
6
Жертвами нападения на королевский дворец в Саудовской Аравии стали двое охранников
7
Два автогола южнокорейских футболистов помогли россиянам выиграть товарищеский матч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама