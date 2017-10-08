В Новом Орлеане отменили введенный из-за урагана "Нэйт" комендантский час

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НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Ураган первой категории "Нэйт" серьезно не затронул Новый Орлеан (штат Луизиана), в связи с чем мэр города Митч Ландрю отменил введенный им ранее комендантский час. Об этом сообщило в субботу агентство AP.
Одновременно мэр города рекомендовал людям все равно не выходить на улицу до утра из-за сильного ветра, бушевавшего в регионе. Комендантский час начался в городе в субботу вечером и должен был продлиться до утра воскресенья.
По данным AP, многие бары, джаз-клубы и увеселительные заведения Нового Орлеана продолжали работу, даже когда комендантский час еще действовал. На улицах также можно было встретить народ, хотя в городе не так многолюдно, как обычно бывает в субботний вечер.
Эпицентр "Нэйта" достиг южного побережья США рядом с устьем реки Миссисипи в субботу вечером. Стихия ослабла и так и не достигла второй категории, как предполагали синоптики. Атмосферное явление, судя по прогнозам, будет продвигаться вглубь континента, сейчас его скорость составляет около 9 м/с. Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 38 м/с.