Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новом Орлеане отменили введенный из-за урагана "Нэйт" комендантский час

Происшествия
8 октября, 7:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, октября. /ТАСС

Как сообщило агентство AP, стихия серьезно не задела город

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Ураган первой категории "Нэйт" серьезно не затронул Новый Орлеан (штат Луизиана), в связи с чем мэр города Митч Ландрю отменил введенный им ранее комендантский час. Об этом сообщило в субботу агентство AP.

Одновременно мэр города рекомендовал людям все равно не выходить на улицу до утра из-за сильного ветра, бушевавшего в регионе. Комендантский час начался в городе в субботу вечером и должен был продлиться до утра воскресенья.

По данным AP, многие бары, джаз-клубы и увеселительные заведения Нового Орлеана продолжали работу, даже когда комендантский час еще действовал. На улицах также можно было встретить народ, хотя в городе не так многолюдно, как обычно бывает в субботний вечер.

Эпицентр "Нэйта" достиг южного побережья США рядом с устьем реки Миссисипи в субботу вечером. Стихия ослабла и так и не достигла второй категории, как предполагали синоптики. Атмосферное явление, судя по прогнозам, будет продвигаться вглубь континента, сейчас его скорость составляет около 9 м/с. Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 38 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп пообещал, что скоро все поймут, о каком варианте ответа в адрес КНДР он говорил
2
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
3
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
4
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
5
Александр Овечкин забросил четыре шайбы "Монреалю" после хет-трика в стартовом матче НХЛ
6
В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой
7
Биография президента России Владимира Путина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама