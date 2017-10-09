МВД проверит информацию СМИ о конфликте со стрельбой между полицейскими в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. МВД Дагестана начало служебную проверку по информации СМИ о конфликте между сотрудниками полиции, произошедшем накануне в Махачкале. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

В воскресенье ряд СМИ сообщил, что в Махачкале произошел конфликт между нарядом патрульно-постовой службы ОМВД по Советскому району города и сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, в ходе которого обе стороны произвели выстрелы в воздух из имеющегося при них оружия.

"По опубликованным в СМИ сведениям проводится служебная проверка", - сказал собеседник.