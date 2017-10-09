Возле склада боеприпасов под Винницей обезвредили около 1,8 тыс. взрывоопасных предметов

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КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Украинские спасатели обследуют 5-киллометровую зону в поисках взрывоопасных предметов в районе склада боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области. Об этом в понедельник сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено и изъято 1834 взрывоопасных предмета", - отметили в ведомстве.
В настоящее время, по информации ГСЧС, на складе боеприпасов открытых очагов горения и взрывов не наблюдается. Однако спасатели продолжают очистку прилегающей территории на площади около 5 км. Всего уже обследовано более 20,5 тыс. га территории, выполнено 654 заявки от населения по выявлению взрывоопасных предметов.
Воздушное пространство в радиусе пяти километров от Калиновки остается закрытым. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены около 1,5 тыс. человек и почти 300 единиц техники.
Сильный пожар на одном из крупнейших арсеналов министерства обороны Украины в поселке Калиновка Винницкой области начался 26 сентября и был локализован лишь спустя два дня. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. По предварительным данным, ущерб от ЧП оценивается в $800 млн.