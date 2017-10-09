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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Житель Подмосковья облил фасад здания ФСБ на Лубянке красной краской, подозреваемый задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, инцидент произошел в минувший четверг, однако известно об этом стало 9 октября.
"Сотрудники ФСБ задержали и передали полиции жителя Подольска, который беспричинно бросил в фасад здания ФСБ на Лубянской площади стеклянную бутылку с краской ярко-красного цвета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина никак не объяснил свой поступок и отказался общаться с сотрудниками полиции и ФСБ. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в ОМВД по Мещанскому району. По данному факту проводится проверка.