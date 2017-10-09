Суд назначил координатору штаба Навального в Петербурге 40 часов обязательных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Суд назначил в понедельник координатору петербургского штаба блогера Алексея Навального Полине Костылевой 40 часов обязательных работ за административное правонарушение - нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2 КоАП РФ, Полины Костылевой. Ей назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ", - сказали в суде.

Юрист штаба Навального Денис Михайлов пояснил ТАСС, что Костылева была задержана 7 октября, когда собиралась идти на несанкционированное шествие и давала интервью в кафе на Садовой улице. "Оперативники доставили ее во 2-й отдел полиции, составили протокол и обязали явкой в суд", - сказал Михайлов. По его словам, защита подаст апелляцию в вышестоящий суд, чтобы или сократить количество часов обязательных работ или заменить работы штрафом.

5 октября тот же суд оштрафовал Костылеву по той же статье КоАП на 20 тысяч рублей. Тогда защита Костылевой заявила о намерении обжаловать это постановление.