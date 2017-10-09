Globo: три человека погибли при крушении небольшого самолета в штате Сан-Паулу

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате крушения небольшого одномоторного самолета в штате Сан-Паулу (юго-восток Бразилии). Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.
По его данным, самолет упал во дворе частного жилого дома в 300 метрах от аэропорта, в котором он должен был совершить посадку. По предварительным данным, никто из находившихся на земле людей не пострадал.
Начато расследование причин произошедшего.