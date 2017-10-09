Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: три человека погибли при крушении небольшого самолета в штате Сан-Паулу

Происшествия
9 октября, 23:26 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 9, октября. /ТАСС

Самолет упал во дворе частного жилого дома в 300 метрах от аэропорта, сообщил телеканал

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате крушения небольшого одномоторного самолета в штате Сан-Паулу (юго-восток Бразилии). Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

По его данным, самолет упал во дворе частного жилого дома в 300 метрах от аэропорта, в котором он должен был совершить посадку. По предварительным данным, никто из находившихся на земле людей не пострадал.

Начато расследование причин произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welt: существует угроза, что Запад потеряет терпение в отношении Украины
2
Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных билетов
3
ВТБ: сумма риска по ТЦ "Синдика" составляет €3 млн
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Россия в рамках ВТО будет добиваться отмены субсидий для АПК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама