Globo: три человека погибли при крушении небольшого самолета в штате Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате крушения небольшого одномоторного самолета в штате Сан-Паулу (юго-восток Бразилии). Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

По его данным, самолет упал во дворе частного жилого дома в 300 метрах от аэропорта, в котором он должен был совершить посадку. По предварительным данным, никто из находившихся на земле людей не пострадал.

Начато расследование причин произошедшего.