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Режим КТО введен в Шамильском районе Дагестана

Происшествия
10 октября, 1:09 UTC+3 МАХАЧКАЛА 10, октября. /ТАСС

В данном районе будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений

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МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Шамильском районе Дагестана, сообщил во вторник ТАСС представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

"В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, в 00:10 мск принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Шамильского района", - сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, в период проведения контртеррористической операции, вплоть до особого распоряжения, на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

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