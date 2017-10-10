Режим КТО введен в Шамильском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Шамильском районе Дагестана, сообщил во вторник ТАСС представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

"В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, в 00:10 мск принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Шамильского района", - сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, в период проведения контртеррористической операции, вплоть до особого распоряжения, на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.