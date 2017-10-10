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Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Иркутской области

Происшествия
10 октября, 6:48 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 10, октября. /ТАСС

Авария произошла на 173-м километре автодороги "Братск - Усть-Илимск"

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ИРКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства автоаварии в Братском районе, в результате которое минувшей ночью погибли четыре человека, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Около полуночи (19:00 мск понедельника) на 173 километре автодороги "Братск - Усть-Илимск" вблизи поселка Седаново в кювете разбилась автомашина "ИЖ". От полученных травм скончались четыре человека, находившихся в салоне автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в результате аварии погибли пять человек - еще один пассажир автомобиля скончался по дороге в больницу. В пресс-службе ГУ МВД ТАСС эту информацию не подтвердили. По словам сотрудника пресс-службы, в ведомстве не располагают данными о том, что кто-либо еще пострадал или погиб в результате ДТП на трассе под Братском.

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