ООН: стихийные бедствия в АТР становятся все более разрушительными

БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Стихийные бедствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) становятся все более разрушительными. К 2030 году на регион придется до 40% от общемирового ущерба, нанесенного природными катаклизмами. Такие данные содержатся в опубликованном во вторник докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

"Согласно расчетам ЭСКАТО, 40% от глобальных экономических потерь, вызванных стихийными бедствиями, придутся на страны АТР в период с 2015 по 2030 год", - говорится в докладе, где также подчеркивается, что до 36% от мирового ВВП приходится именно на этот регион. Наибольшие потери от катаклизмов "в размере до 4% от их годового ВВП понесут малые островные развивающиеся государства", предупреждают эксперты.

Комментируя данные доклада, исполнительный секретарь ЭСКАТО Шамшад Ахтар заявила, что участники организации "будут более плотно сотрудничать в области финансирования рисков, которые несут в себе стихийные бедствия". Она также отметила, что, согласно исследованиям ЭСКАТО, с 2000 по 2015 год урон, нанесенный бедствиями странам с развивающейся экономикой, был в 15 раз выше по сравнению с воздействием, которому подверглись развитые страны.

ЭСКАТО - крупнейшая региональная комиссия ООН, занимающаяся вопросами содействия социально-экономическому развитию стран АТР. Ее членами являются 53 государства. Россия входит в ЭСКАТО с момента ее основания в 1947 году. Штаб-квартира ЭСКАТО расположена в Бангкоке.