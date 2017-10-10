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Движение воздушного транспорта открылось в районе горевшего арсенала под Винницей

Происшествия
10 октября, 9:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, октября. /ТАСС

По данным Государственной службы Украины по ЧС, открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается

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КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Украинские спасатели отменили запрет на движение воздушного транспорта в радиусе пяти километров от Калиновки Винницкой области, где две недели назад возник крупный пожар на складе боеприпасов. Об этом во вторник сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают очистку прилегающей территории на площади около пяти километров. Всего уже обследовано более 22,3 тыс. га территории, обнаружено и изъято более 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Пожар на одном из крупнейших арсеналов министерства обороны Украины в поселке Калиновка Винницкой области начался 26 сентября и был локализован лишь спустя два дня. По данным Генштаба ВС Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. т боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. По предварительным данным, ущерб от ЧП оценивается в $800 млн.

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