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Режим ЧС введен в Зеленоградском округе под Калининградом из-за подтопления в поселках

Происшествия
10 октября, 11:41 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, октября. /ТАСС

Причинами подтоплений называют неспособность насосных станций откачать воду с низменных участков у побережья и несвоевременную очистку русел небольших рек

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КАЛИНИНГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Зеленоградском городском округе Калининградской области из-за подтопления территорий ряда пригородных поселков. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

"Введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением отдельных территорий Зеленоградского городского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее сложная ситуация фиксируется в поселках Грачевка, Заостровье, Малиновка, Вишневое и Сосновка.

Причины сложившейся ситуации - неисправность дамбы и перелив воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособность насосных станций откачать воду с низменных участков у побережья. Отмечается также, что причиной проблемы стала несвоевременная очистка русел небольших рек, куда могла бы стекать вода.

По данным зеленоградской администрации, тяжелая техника приступила к работам по очистке мелеоративных каналов и сетей. Для откачки воды в район во вторник должна быть доставлена насосная станция мощностью 1,5 тыс. кубометров воды в час.

В Калининградской области с 3 октября с небольшими перерывами идут дожди, на побережьях и в районе Зеленоградска на прошедшей неделе отмечались, в том числе сильные осадки, сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре. Дожди будут продолжаться, по крайней мере до 15 октября, добавил представитель метеослужбы. При этом на прошедшей неделе штормовых и экстренных предупреждений, связанных с неблагоприятными погодными явлениями в области, не объявлялось.

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