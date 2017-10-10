Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Северном Кавказе с начала года нейтрализовали 20 террористических "спящих ячеек"

Происшествия
10 октября, 11:45 UTC+3

По данным НАК, суммарное количество членов нейтрализованных ячеек превышает 100 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Деятельность 20 террористических "спящих ячеек" нейтрализована с начала года на Северном Кавказе. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), такие данные озвучил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

"Открывая заседание, председатель НАК отметил тенденцию к снижению террористической активности в Северо-Кавказском регионе в результате целенаправленных действий сил правопорядка. В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 "спящих ячеек" и более 120 их членов, преимущественно из числа молодых людей", - сообщили в НАК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Бортников, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама