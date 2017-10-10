На Северном Кавказе с начала года нейтрализовали 20 террористических "спящих ячеек"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Деятельность 20 террористических "спящих ячеек" нейтрализована с начала года на Северном Кавказе. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), такие данные озвучил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

"Открывая заседание, председатель НАК отметил тенденцию к снижению террористической активности в Северо-Кавказском регионе в результате целенаправленных действий сил правопорядка. В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 "спящих ячеек" и более 120 их членов, преимущественно из числа молодых людей", - сообщили в НАК.