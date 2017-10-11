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На берегу Байкала обнаружили схроны браконьеров, промышлявших ловлей омуля

Происшествия
11 октября, 5:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Для хранения рыбы браконьеры использовали девять незаконных строений

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Девять незаконных строений, которые использовались браконьерами для хранения нелегально выловленного омуля, обнаружили представители правоохранительных органов на берегу Байкала в Бурятии. Два из них находились в пределах особо охраняемой природной территории республиканского значения - в заказнике "Энхалукский", сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Бурятии.

"Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Октябрьский районный суд Улан-Удэ с исковым заявлением к Республиканскому агентству лесного хозяйства и бюджетному учреждению "Бурприрода" о принятии мер к сносу самовольных построек. Иск находится на рассмотрении суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре сотрудники правоохранительных и природоохранных ведомств выезжали в поселок Усть-Баргузин. В результате возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного вылова байкальского омуля в местах нереста.

Кроме того, в ходе проверок на дворовой территории Баргузинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны изъяты, а затем уничтожены браконьерские сети длиной более 20 километров. В отношении сотрудников рыбоохраны проводится служебная проверка. В Кабанском районе республики также выявлены многочисленные факты установки незаконных орудий лова - изъято и уничтожено более 20 рыболовных сетей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября Минсельхоз РФ ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале. Запрет коснулся Чивыркуйского залива озера и рек, впадающих в него, бассейна реки Баргузин, заливов Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор), реки Селенга. Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделали лишь для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой.

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