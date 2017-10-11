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Три сотрудника почты обезоружили и выгнали грабителя из почтового отделения в Томске

Происшествия
11 октября, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Начальник отделения и два оператора выбили аэрозольный баллончик и емкость с денежными средствами из рук нападавшего

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Почтальоны в Томске смогли самостоятельно обезоружить грабителя, напавшего на почтовое отделение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Почты России.

"Накануне в разгар рабочего дня в помещение ворвался мужчина в темных очках и маске. Применив физическую силу, а также воспользовавшись газовым баллончиком, он выхватил из кассы лоток с деньгами и попытался скрыться. Однако сотрудницы почтового отделения - начальник и два оператора - дали достойный отпор нападавшему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, почтальонам удалось выбить аэрозольный баллончик и емкость с денежными средствами из рук нападавшего. "Сотрудницы Почты России оперативно сообщили о случившемся в полицию, подробно описав приметы нападавшего, а также марку и цвет автомашины. В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, Томский филиал Почты России оказывает им необходимое содействие", - отметил собеседник агентства, добавив, что никто из почтальонов в результате ЧП не пострадал.

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