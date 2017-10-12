Одна из газотурбинных установок отключилась при испытаниях на Якутской ГЭС-2

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Газотурбинная установка (ГТУ) отключилась в четверг утром на Якутской ГРЭС-2, около 34 тыс. потребителей остались без электричества. Через полчаса электроснабжение восстановили, включив в работу ГТУ на Якутской ГРЭС, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"12 октября в 03:38 мск на Якутской ГРЭС-2 при комплексных испытаниях отключилась ГТУ-2 (48,37 МВт) с нагрузкой 40 МВт. Следствием этого отключилась воздушная линия 110 кВ "Табага - Нижний Бестях". Без электроснабжения остались бытовые потребители Мегино-Кангаласского района - около 34 тыс. человек и предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.

В 03:59 мск на Якутской ГРЭС в работу из резерва включили ГТУ-8 (35 МВт), а в 04:09 мск - ранее отключившуюся линию. "Всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", - отметили в центре Минэнерго.

Якутская ГРЭС-2 (проектная мощность 1 очереди - 193,48 МВт, 169 Гкал/час) - строящаяся ТЭЦ. Она расположена на горе Чочур-Муран возле газораспределительной станции вблизи Якутска. Планировалась ввести ее в строй в октябре 2017 года, однако сейчас "Русгидро" ходатайствует о переносе срока ввода станции в эксплуатацию.