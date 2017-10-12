Полиция возбудила дело против дебошира, буянившего на рейсе из Барселоны в Москву

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на авиадебошира, буянившего на рейсе из Барселоны в Москву. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте"). Прокуратура признала решение о возбуждении дознавателем отдела дознания Линейного управления МВД в аэропорту Домодедово уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Псковской области законным.

"Молодой человек, являясь пассажиром рейса №9310 авиакомпании "Нордавиа" и находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, распивал спиртные напитки, нецензурно выражался в адрес пассажиров и обслуживающего персонала, на замечания членов экипажа и пассажиров не реагировал. Своими действиями мужчина угрожал безопасности полета, грубым образом нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу", - сообщила представитель ММТП.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Санкция статьи о хулиганстве на транспорте предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.