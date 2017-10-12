Полиция возбудила дело против дебошира, буянившего на рейсе из Барселоны в Москву

Биография Андрея ТурчакаБиографии и справки 12 октября, 13:55
Сибирская фабрика мороженого "Ангария" представила новый продуктНовости партнеров 12 октября, 13:51
Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детямОбщество 12 октября, 13:47
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиковЭкономика и бизнес 12 октября, 13:37
Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочекОбщество 12 октября, 13:33
Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставкуПолитика 12 октября, 13:28
Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея РоссииСпорт 12 октября, 13:27
Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторовВ стране 12 октября, 13:26
Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зренияОбщество 12 октября, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на авиадебошира, буянившего на рейсе из Барселоны в Москву. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте"). Прокуратура признала решение о возбуждении дознавателем отдела дознания Линейного управления МВД в аэропорту Домодедово уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Псковской области законным.
"Молодой человек, являясь пассажиром рейса №9310 авиакомпании "Нордавиа" и находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, распивал спиртные напитки, нецензурно выражался в адрес пассажиров и обслуживающего персонала, на замечания членов экипажа и пассажиров не реагировал. Своими действиями мужчина угрожал безопасности полета, грубым образом нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу", - сообщила представитель ММТП.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Санкция статьи о хулиганстве на транспорте предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.