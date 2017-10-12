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Полиция возбудила дело против дебошира, буянившего на рейсе из Барселоны в Москву

Происшествия
12 октября, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, продолжал распивать спиртные напитки, нецензурно выражался и не реагировал на замечания членов экипажа

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на авиадебошира, буянившего на рейсе из Барселоны в Москву. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте"). Прокуратура признала решение о возбуждении дознавателем отдела дознания Линейного управления МВД в аэропорту Домодедово уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Псковской области законным.

"Молодой человек, являясь пассажиром рейса №9310 авиакомпании "Нордавиа" и находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, распивал спиртные напитки, нецензурно выражался в адрес пассажиров и обслуживающего персонала, на замечания членов экипажа и пассажиров не реагировал. Своими действиями мужчина угрожал безопасности полета, грубым образом нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу", - сообщила представитель ММТП.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Санкция статьи о хулиганстве на транспорте предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

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