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СК просит суд продлить срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову еще на три месяца

Происшествия
12 октября, 15:30 UTC+3

Ходатайство комитета будет рассмотрено 17 октября

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Серебренникова на три месяца, то есть до 19 января", - сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда.

Рассмотрение назначено на 17 октября в 15:00 мск.

Следствие также просит продлить срок домашнего ареста главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и бывшему генеральному директору "Седьмой студии" Юрию Итину также до 19 января 2018 года и оставить под стражей бывшего директора театра "Гоголь-центр", экс-продюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского.

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