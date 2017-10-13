Почти 300 человек эвакуированы из общежития Московского университета геодезии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Почти 300 человек эвакуированы из здания общежития Московского университета геодезии на западе Москвы из-за запаха газа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Поступила заявка о запахе газа по адресу: Студенческая улица, 33, корпус 5. Из здания эвакуированы 281 человек", - сказал собеседник агентства.

Здание проверяется сотрудниками экстренных служб.