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В Мексике убит вокалист группы Banda Cuisillos

Происшествия
13 октября, 3:56 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 13, октября. /ТАСС

Сведений о возможных мотивах убийства и данных о подозреваемых нет

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МЕХИКО, 13 октября. /ТАСС/. Франсиско Эрнесто Руис, один из вокалистов мексиканской группы Banda Cuisillos, в четверг был убит. Об этом сообщили его коллеги на странице коллектива в Facebook.

По данным прокуратуры, нападение на музыканта было совершено в городе Гвадалахара, столице штата Халиско, где жил Руис.

"Мы оплакиваем кончину нашего брата, товарища и большого друга Эрнесто Руиса", - говорится в сообщении группы. Сведений о возможных мотивах убийства и подозреваемых в его совершении обнародовано не было.

По данным общественной организации Semaforo Delictivo, за первые шесть месяцев этого года в Мексике произошло 12,15 тыс. умышленных убийств, что на 31% больше, чем годом ранее. При этом в мае-июне число убийств достигло 73 случаев в день, что стало самым высоким показателем такого рода за 20 лет.

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