Задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Оренбурге в марте этого года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полиция задержала двоих подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов, совершенном в Оренбурге в марте этого года. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых жителей Самары. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению местонахождения еще двух злоумышленников", - сообщила она.

В марте этого года пятеро человек напали на инкассаторов, завладели 6,5 млн рублей и скрылись на автомобиле. Позже машину обнаружили брошенной на одной из улиц Оренбурга. В результате нападения один из пяти нападавших был убит инкассатором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ - "Разбой".