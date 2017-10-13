В Москве девушка угнала машину таксиста, отлучившегося на кратковременную остановку

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полиция задержала девушку, подозреваемую в угоне автомобиля такси в районе Печатники в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В отдел полиции от 53-летнего жителя столицы поступило сообщение об угоне. Мужчина, работающий водителем такси, рассказал о том, что выполнял заказ молодой девушки, которая в ходе кратковременной остановки, пока водитель отвлекся, совершила угон служебного автомобиля марки "Рено", - сообщили в ГУ МВД.

Ущерб составил около 500 тыс. рублей. 29-летняя москвичка, подозреваемая в угоне, была задержана на Шоссейной улице. По данным полиции, она была ранее судима за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").