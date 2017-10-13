В Москве девушка угнала машину таксиста, отлучившегося на кратковременную остановку

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полиция задержала девушку, подозреваемую в угоне автомобиля такси в районе Печатники в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"В отдел полиции от 53-летнего жителя столицы поступило сообщение об угоне. Мужчина, работающий водителем такси, рассказал о том, что выполнял заказ молодой девушки, которая в ходе кратковременной остановки, пока водитель отвлекся, совершила угон служебного автомобиля марки "Рено", - сообщили в ГУ МВД.
Ущерб составил около 500 тыс. рублей. 29-летняя москвичка, подозреваемая в угоне, была задержана на Шоссейной улице. По данным полиции, она была ранее судима за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").