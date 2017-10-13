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NYT: впервые с 1893 года в Атлантике один за другим сформировались 10 ураганов

Происшествия
13 октября, 19:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По данным метеорологов, причиной такой ситуации могло стать смещение зоны высокого давления над регионом значительно дальше к северу

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Рекордным по числу ураганов в Атлантике оказался нынешний год. По подсчетам газеты The New York Times, впервые за более чем сто лет 10 тропических штормов, сформировавшихся в Атлантике, приобрели силу ураганов - "Франклин", "Герт", "Харви", "Ирма", "Хосе", "Катиа", "Ли", "Мария", "Нэйт" и "Офелия", находящийся сейчас в 875 км к юго-западу от Азорских островов.

Два урагана - "Ирма" и "Мария" - достигли пятой, максимальной категории силы по шкале Саффира-Симпсона, а ураганы "Харви" и "Хосе" - четвертой категории. Кроме того, с августа по октябрь в Атлантике сформировались пять тропических штормов.

Согласно истории метеонаблюдений, 10 ураганов подряд в Атлантике наблюдались в 1886, 1878 и 1893 годах. Как отметил в интервью газете американский метеоролог Бен Хенсон, с 1851 года, когда начались регулярные метеонаблюдения в Атлантике, ни разу не было случая, чтобы в течение года возникали 11 ураганов.

По мнению президента исследовательской организации AccuWeather Джоэла Майерса, одна из причин нынешнего более частого возникновения ураганов - смещение зоны высокого давления над Атлантикой значительно дальше к северу.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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