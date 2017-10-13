NYT: впервые с 1893 года в Атлантике один за другим сформировались 10 ураганов

Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в МосквеСпорт 13 октября, 19:56
США внесли в санкционный список КСИР ИранаМеждународная панорама 13 октября, 19:48
Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФССпорт 13 октября, 19:42
"Вавилон-Берлин": самый русский немецкий сериалКультура 13 октября, 19:40
Хартли заменит Гасли в команде "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 13 октября, 19:29
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 19:01
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против ИранаМеждународная панорама 13 октября, 18:52
Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежиОбщество 13 октября, 18:49
Файфман: Первый канал планирует транслировать Олимпийские игры 2018 года в большом объемеСпорт 13 октября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Рекордным по числу ураганов в Атлантике оказался нынешний год. По подсчетам газеты The New York Times, впервые за более чем сто лет 10 тропических штормов, сформировавшихся в Атлантике, приобрели силу ураганов - "Франклин", "Герт", "Харви", "Ирма", "Хосе", "Катиа", "Ли", "Мария", "Нэйт" и "Офелия", находящийся сейчас в 875 км к юго-западу от Азорских островов.
Два урагана - "Ирма" и "Мария" - достигли пятой, максимальной категории силы по шкале Саффира-Симпсона, а ураганы "Харви" и "Хосе" - четвертой категории. Кроме того, с августа по октябрь в Атлантике сформировались пять тропических штормов.
Согласно истории метеонаблюдений, 10 ураганов подряд в Атлантике наблюдались в 1886, 1878 и 1893 годах. Как отметил в интервью газете американский метеоролог Бен Хенсон, с 1851 года, когда начались регулярные метеонаблюдения в Атлантике, ни разу не было случая, чтобы в течение года возникали 11 ураганов.
По мнению президента исследовательской организации AccuWeather Джоэла Майерса, одна из причин нынешнего более частого возникновения ураганов - смещение зоны высокого давления над Атлантикой значительно дальше к северу.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.