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На юге КНР частично прекращено железнодорожное сообщение из-за тайфуна "Ханун"

Происшествия
14 октября, 13:17 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, октября. /ТАСС

"Ханун" стал двадцатым по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года

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ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Движение поездов на территории южных китайских провинций Гуандун и Хайнань в течение ближайших двух дней будет частично приостановлено в связи с приближением тайфуна "Ханун". Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua.

Одновременно прекращает работу паром через пролив Цюнчжоу (Хайнань). Железнодорожное сообщение между курортным городом Санья и Пекином также будет нарушено, с 14 по 17 октября отменены поезда в Шанхай, Хайкоу (административный центр Хайнань), Чанша (центральная провинция Хунань), Чжэнчжоу (Хэнань, Центральный Китай), Чанчунь (северо-восточная провинция Цзилинь) и Харбин (соседняя Хэйлунцзян).

В то же время скоростные поезда на острове Хайнань пока ходят в обычном режиме, однако, как проинформировали в местной железнодорожной администрации, их движение в любой момент может быть приостановлено.

"Ханун" в переводе с тайского языка означает экзотический фрукт - "джекфрут" (разновидность хлебного дерева). По оценкам гонконгских синоптиков, в ближайшее время ветер грозит усилиться до категории тайфуна и также будет представлять значительную опасность для судоходства.

"Ханун" стал двадцатым по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Лишь тем из них, сила ветра которых превышает 120 км в час, присваивается статус тайфуна.

Сезон этих разрушительных атмосферных вихрей в Тихом океане длится обычно с июня по октябрь. Они формируются в зонах низкого давления у экватора и устремляются в северные широты, нанося огромный ущерб странам Юго-Восточной и Восточной Азии. Чаще всего на пути азиатских тайфунов оказываются Филиппины и Тайвань, но нередко они достигают пределов Японии. Два-три раза за сезон тайфуны "задевают" Гонконг.

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