СМИ: неизвестные нанесли свастику на здание в Киеве с барельефом Иоанна Павла II

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные нанесли антипольские надписи и свастику на здание в Киеве, где в воскресенье планируется открытие барельефа с изображением папы римского Иоанна Павла II. Об этом сообщило в субботу Польское агентство печати.

"Надписи антипольского содержания появились на стене здания с изображением польского понтифика, вероятнее всего, в ночь с пятницы на субботу", - цитирует агентство слова пресс-секретаря польского посольства на Украине Кароля Язовского.

Среди оскорбительных надписей: "ЕС не пройдет", "Убрать это", "Польша псиная кровь", а также знак свастики.

В воскресенье, помимо презентации барельефа, в Киеве запланировано открытие улицы имени Иоанна Павла II.