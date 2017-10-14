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СМИ: неизвестные нанесли свастику на здание в Киеве с барельефом Иоанна Павла II

Происшествия
14 октября, 15:54 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 14, октября. /ТАСС

Как сообщило Польское агентство печати, среди антипольских надписей на здании - "ЕС не пройдет" и "Убрать это"

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ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные нанесли антипольские надписи и свастику на здание в Киеве, где в воскресенье планируется открытие барельефа с изображением папы римского Иоанна Павла II. Об этом сообщило в субботу Польское агентство печати.

"Надписи антипольского содержания появились на стене здания с изображением польского понтифика, вероятнее всего, в ночь с пятницы на субботу", - цитирует агентство слова пресс-секретаря польского посольства на Украине Кароля Язовского.

Среди оскорбительных надписей: "ЕС не пройдет", "Убрать это", "Польша псиная кровь", а также знак свастики.

В воскресенье, помимо презентации барельефа, в Киеве запланировано открытие улицы имени Иоанна Павла II.

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