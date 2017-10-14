В киевском аэропорту Борисполь задержали азербайджанского журналиста

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КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Азербайджанский журналист Фикрат Гусейнов задержан украинскими пограничниками по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом Гусейнов написал в субботу в Facebook.
"Они обвинили меня в незаконном пересечении границы Азербайджана", - написал он.
Задержание иностранца в аэропорту Борисполь подтвердили в Государственной пограничной службе Украины, сообщило "Общественное ТВ" Украины. В Госпогранслужбе уточнили, что "задержан гражданин Нидерландов, которого разыскивает Интерпол, в ходе оформления пассажиров авиарейса Киев - Дюссельдорф". "Согласно учету Интерпола, этот гражданин числится в международном розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и незаконную миграцию", - пояснили пограничники. В дальнейшем он был передан сотрудникам полиции. По данным телеканала, в Госпогранслужбе уточнили, что в данной информации речь идет о Гусейнове.
Как уточнила в Facebook исполнительный директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк, Гусейнов представляет "Туран ТВ" и азербайджанскую газету "Азалдиг". "Судя по всему, Азербайджан объявил его в розыск через Интерпол, а Украина задержала согласно процедуре", - отметила она.