Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со свадебным кортежем в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Свадебный кортеж попал в ДТП с участием трех автомобилей в Краснодарском крае, один человек погиб, шестеро получили травмы, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе краевого управления МВД.

"По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь в составе свадебного кортежа, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 и касательное с автомобилем ВАЗ-21074", - говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе Крымск - Джигинка в Крымском районе, уточняют в региональном главке МВД.

В результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель автомобиля ВАЗ-2106. Шесть человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, доставлены в Крымскую центральную районную больницу. Как установили полицейские, все пострадавшие находились в автомобиле Lada Priora.

По факту ДТП следственным отделом Крымского РОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").