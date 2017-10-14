Спасатели разыскивают женщину с двумя детьми, потерявшихся в лесу в Ленобласти

В регионах России завершился первый день фестиваля молодежиОбщество 14 октября, 23:24
На Кубе 16 спасателей прошли обучение на курсах МЧС РоссииОбщество 14 октября, 22:12
Гончаренко: Василий Березуцкий, Васин и Головин должны сыграть в матче с "Базелем"Спорт 14 октября, 21:57
Ласицкене не стала легкоатлеткой года в Европе, лучшей признана СтефанидиСпорт 14 октября, 21:50
Клуб НХЛ "Вегас" вернул российского нападающего Шипачева из АХЛСпорт 14 октября, 21:49
В Москве и Махачкале задержали членов ячейки ИГ, готовивших теракты в ДагестанеПроисшествия 14 октября, 21:42
Гончаренко: "Краснодар" и ЦСКА показали качественный футбол, провели много хороших атакСпорт 14 октября, 21:40
В Госдуме прорабатывают внесение законопроекта, отвечающего на санкции СШАПолитика 14 октября, 21:34
"Уотфорд" обыграл "Арсенал" и вышел на четвертое место в чемпионате Англии по футболуСпорт 14 октября, 21:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спасатели разыскивают 30-летнюю женщину и двух ее детей в возрасте восьми и 10 лет, потерявшихся в субботу в лесу в Тосненском районе Ленинградской области. Семья ушла в лес за грибами и не вернулась, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МЧС по Ленинградской области.
"В 18:00 14 октября 2017 года поступила информация о потерявшихся в лесном массиве женщины с двумя детьми по адресу Тосненский район, населенный пункт Вериговщина", - уточнили в пресс-службе.
Деревня расположена в лесистой, болотистой местности. К поиску привлечены поисково-спасательные отряды города Тосно, МЧС, полиция, добровольный отряд от администрации города - всего 81 человек, задействовано 15 единиц техники.