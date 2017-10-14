Спасатели разыскивают женщину с двумя детьми, потерявшихся в лесу в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спасатели разыскивают 30-летнюю женщину и двух ее детей в возрасте восьми и 10 лет, потерявшихся в субботу в лесу в Тосненском районе Ленинградской области. Семья ушла в лес за грибами и не вернулась, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МЧС по Ленинградской области.

"В 18:00 14 октября 2017 года поступила информация о потерявшихся в лесном массиве женщины с двумя детьми по адресу Тосненский район, населенный пункт Вериговщина", - уточнили в пресс-службе.

Деревня расположена в лесистой, болотистой местности. К поиску привлечены поисково-спасательные отряды города Тосно, МЧС, полиция, добровольный отряд от администрации города - всего 81 человек, задействовано 15 единиц техники.