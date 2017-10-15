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Reuters: зоны пожаров на севере Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк

Происшествия
15 октября, 3:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

По последним данным, пожары унесли жизни более 30 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Суммарная площадь, охваченная природными пожарами на севере штата Калифорния, в субботу достигла 86,5 тыс. га, что больше площади крупнейшего в США города Нью-Йорк. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

"Это подлинно одна из величайших трагедий, которые переживала Калифорния. Масштаб опустошения невероятен. Такой ужас невозможно было даже вообразить", - заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун на пресс-конференции в городе Санта-Роса, расположенном в 80 км севернее Сан-Франциско

Число жертв стихийного бедствия возросло до 38 человек, из которых 20 умерли в округе Сонома. Утром в субботу сообщалось о 36 погибших.

По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 3 тыс. покинули свои дома в субботу в городе Санта-Роса.

В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют уже не 9 тыс., как сообщалось ранее, а около 10 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии. Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.

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