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Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Ивановской области

Происшествия
15 октября, 14:31 UTC+3 МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Причина взрыва устанавливается

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в двухэтажном доме в поселке Лобаны в Ивановской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах региона.

"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взрыв баллона произошел в квартире на втором этаже дома на улице Волжская.

"Повреждены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в квартире. Несущие конструкции уцелели", - сказал собеседник агентства.

Причины взрыва устанавливаются.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, всего в доме 16 квартир, в которых проживало 22 человека.

"Жильцы дома были эвакуированы. В настоящее время в районе проводится комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой определят, смогут ли жители вернуться в свои квартиры", - сказали в ведомстве. Там добавили, что после взрыва газа возгорания не последовало. Для ликвидации последствий ЧП привлекалось 15 человек и шесть единиц специальной техники.

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