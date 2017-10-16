СМИ: южнокорейская полиция обратилась в суд за ордером на арест главы "Korean Air"

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Республики Корея запросила у суда ордер на арест Чо Ян Хо - председателя совета директоров крупнейшего авиаперевозчика страны "Korean Air" и одновременно главы обанкротившейся логистической компании "Hanjin Group". Как сообщило в понедельник агентство Yonhap, его обвиняют в присвоении средств "Korean Air".

Согласно данным агентства, в 2013-2014 годах он потратил на ремонт своего дома в центре Сеула $2,65 млн, которые, как подозревает полиция, были похищены из компании.

Месяц назад Чо Ян Хо вызывали для дачи показаний, и тогда он отверг все обвинения в свой адрес. Расследование началось с того, что в поле зрения правоохранительных органов попала строительная компания, выполнявшая дорогие ремонты для южнокорейских конгломератов.

В 2014 году в Южной Корее разразился скандал вокруг Чо Хён - дочери Чо Ян Хо. Она обвинялась в неподобающем поведении на борту самолета принадлежащей ее семье авиакомпании. Чо Хён устроила скандал из-за того, что стюардесса подала ей орешки в упаковке, а не на тарелочке. Затем Чо Хён распорядилась, чтобы самолет, вылетавший из Сеула в Нью-Йорк, отложил взлет, а старший бортпроводник был снят с рейса.

После того, как о скандале стало известно СМИ, дочь главы авиакомпании попала под суд и была приговорена к году тюремного заключения.