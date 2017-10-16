Неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после расстрела мужчины неизвестными в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия")", - сказал собеседник.

По версии следствия, в понедельник утром вблизи жилых домов на Новослободской улице неизвестные не менее четырех раз выстрелили в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - заключили в пресс-службе.