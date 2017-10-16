Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись

Происшествия
16 октября, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Инцидент произошел около жилых домов на Новослободской улице

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после расстрела мужчины неизвестными в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия")", - сказал собеседник.

По версии следствия, в понедельник утром вблизи жилых домов на Новослободской улице неизвестные не менее четырех раз выстрелили в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - заключили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Подмосковный Минздрав проводит служебную проверку в связи со смертью актера Марьянова
3
Неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись
4
Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке
5
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
6
СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту Одессы
7
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама